“Ti ammazzo come un cane”, Basciano shock: tutte le minacce a Sophie Codegoni, ecco i messaggi dell’orrore

L’ex gieffino Alessandro Basciano, noto per le sue partecipazioni televisive e la sua carriera come influencer, è stato arrestato in seguito a un’inchiesta scaturita dalla denuncia della sua ex compagna, Sophie Codegoni.

Basciano arrestato: spuntano i messaggi agghiaccianti a Sophie

La denuncia, sporta nel dicembre 2023, ha dato il via a un’indagine approfondita sulle presunte aggressioni, condotte persecutorie e minacce di morte rivolte alla giovane.

Già in passato, Sophie aveva accennato a comportamenti problematici durante un’intervista a Verissimo, dichiarando: “Ho vissuto momenti difficili, segnati da atteggiamenti aggressivi e inaccettabili”.

Secondo le ultime rivelazioni, la gip di Milano Anna Magelli ha evidenziato una serie di episodi che avrebbero spinto le autorità a disporre l’arresto. Tra le accuse mosse a Basciano, emergono:

Minacce di morte ripetute: “ Se non torni con me ti ammazzo come un cane ”.

Comportamenti ossessivi e violenti: spiare il telefono di Sophie e seguire ogni suo movimento.

Ultime aggressioni: un episodio ai danni di un amico della vittima, che avrebbe scatenato ulteriore tensione.

Questi episodi avrebbero reso la vita di Sophie insostenibile, costringendola a cambiare radicalmente le proprie abitudini per sfuggire alla crescente pressione psicologica.

Le parole di Alessandro Basciano sotto accusa

Ad alimentare le indagini sono anche alcune frasi riportate da Adnkronos, attribuite proprio a Basciano: “Me la paghi cara, ci vediamo in tribunale”, “Io sono Ale Basciano, tu sei solo una sfigata”.

Queste esternazioni, unite agli episodi di violenza, avrebbero rappresentato il culmine di una situazione già critica, portando all’intervento della giustizia.

le sputava in faccia ho i brividi pic.twitter.com/kY64iRoM16 — assenzio (@asfaltofresco) November 22, 2024

Ad #Ore14 tutti i messaggi con le minacce di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni E pensare che c’era qualcuno che lo invitava anche nei programmi per romanticizzare questa storia. Tutto molto triste e imbarazzante!#AscoltiTv pic.twitter.com/t6MsYMOETq — Che aria tira? (@cheariatira) November 22, 2024

Chi è l’ex concorrente del GF Vip

Alessandro Basciano è un personaggio noto al pubblico per la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello VIP nel 2021, dove ha attirato l’attenzione per la sua personalità e le sue storie d’amore all’interno della casa. Oltre alla sua carriera televisiva, è conosciuto come influencer e imprenditore sui social media, dove ha una considerevole base di follower.

Basciano ha anche partecipato a programmi come “Uomini e Donne” e ha avuto diverse esperienze nel mondo dello spettacolo, raccogliendo una certa popolarità grazie alle sue relazioni pubbliche e al suo coinvolgimento in reality show e talk show.

Nel 2021 ha avuto una relazione con Sophie Codegoni, un’altra ex concorrente del Grande Fratello VIP, dalla quale ha avuto una figlia, Céline. Tuttavia, la loro relazione è stata al centro di gossip e speculazioni anche dopo la rottura, con la Codegoni che ha denunciato comportamenti aggressivi e violenti da parte di Basciano, portando poi al suo arresto per minacce e stalking.

Alessandro Basciano è un personaggio che ha suscitato opinioni contrastanti, tra ammiratori e critiche, specialmente a causa delle vicende personali e legali che lo riguardano.