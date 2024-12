Basciano e Lulù “star” della Rai: Mediaset in silenzio, le dure critiche della concorrenza

Il Grande Fratello è tornato al centro dell’attenzione mediatica per un clamoroso scandalo che ha coinvolto due dei suoi ex concorrenti più noti, Alessandro Basciano e Lulù Selassiè. Entrambi sono accusati di comportamenti violenti nei confronti dei loro ex partner, Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo, noti per essersi conosciuti all’interno della Casa più spiata d’Italia. Le accuse sono gravi e hanno portato a sviluppi legali di grande rilievo.

Le accuse contro Alessandro Basciano e Lulù Selassiè: violenza e stalking

Il primo scandalo ha coinvolto Alessandro Basciano, denunciato da Sophie Codegoni per stalking e atti persecutori. Secondo quanto riportato, queste accuse hanno portato all’arresto di Basciano nel carcere di San Vittore a Milano. Dopo 48 ore, l’uomo è stato rilasciato, ma le indagini continuano.

La Procura di Milano ha chiesto che Basciano venga messo agli arresti domiciliari, temendo che possa ripetere comportamenti persecutori nei confronti di Sophie. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito, sollevando domande sulle scelte dei protagonisti del programma e su come la televisione possa gestire queste problematiche.

Nel frattempo, Lulù Selassiè è finita nel mirino della giustizia per aver perseguitato Manuel Bortuzzo per oltre due anni, come denunciato dal nuotatore. A seguito delle accuse, la Selassiè è stata sottoposta all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, che le impedisce di avvicinarsi a Manuel.

Inoltre, dovrà affrontare un processo con rito abbreviato. Queste vicende hanno ulteriormente sollevato interrogativi sulla selezione dei partecipanti al Grande Fratello, suscitando polemiche sia in studio che nei programmi televisivi.

Le critiche ai casting del Grande Fratello

Durante una recente puntata di Storie Italiane, il giornalista Riccardo Bocca ha sollevato critiche nei confronti del programma, puntando il dito contro le scelte di casting del reality show.

“Il ruolo della televisione è di grande responsabilità”, ha dichiarato Bocca, criticando la selezione di personaggi che non sempre risultano adatti o che potrebbero nascondere caratteristiche problematiche. Eleonora Daniele e Arianna David sono intervenuti in difesa del programma, ma la discussione è rimasta accesa, con Bocca che ha sottolineato la complessità della vicenda.

La TV si divide: il trattamento dei casi

Queste polemiche non si fermano ai confini di Mediaset. Anche in Rai, i programmi La Vita in Diretta di Alberto Matano e Storie Italiane si sono occupati delle accuse di stalking, con osservazioni mirate e critiche sul trattamento dei casi. Tuttavia, la rete Mediaset sembra più cauto nel trattare la vicenda.

A differenza di Rai, che ha dato ampio spazio all’argomento, su Canale 5 le discussioni sull’accaduto sono state limitate, forse per evitare nuove polemiche. Un comportamento che ha fatto nascere delle ipotesi sulla strategia della rete, ma che resta comunque oggetto di speculazioni.