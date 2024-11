Alessandro Basciano è libero: svolta shock e niente provvedimenti, parla l’avvocato

Alessandro Basciano, ex concorrente di Grande Fratello Vip e noto personaggio televisivo, è tornato in libertà dopo la decisione del giudice che ha revocato la misura cautelare. A rivelare i dettagli della vicenda è stato l’avvocato Leonardo D’Erasmo, che ha parlato in esclusiva a Fanpage.

“Abbiamo sconfessato una per una tutte le accuse di Sophie, il giudice era anche a conoscenza che lei avesse rimesso la querela. Quando stamattina la difesa ha prodotto elementi in senso opposto, il giudice ha avuto contezza della realtà e ha revocato la misura. Basciano non andrà ai domiciliari, non avrà un braccialetto elettronico e non ha ricevuto nemmeno il divieto d’avvicinamento”, ha dichiarato l’avvocato.

Il legale ha anche sottolineato come il rapporto tra Basciano e Sophie Codegoni fosse problematico, pur rifiutando le accuse più gravi mosse nei confronti del suo assistito.

“Il rapporto non era sano, ma da qui a farlo passare come un omicida o come il Turetta della situazione ce ne vuole”, ha specificato D’Erasmo, facendo riferimento al recente caso giudiziario di forte impatto mediatico.

Le prove decisive presentate dalla difesa

Durante l’interrogatorio, la difesa di Basciano ha fornito prove che avrebbero messo in discussione la versione di Codegoni.

“C’è stata la revoca della misura cautelare date tutte le prove che abbiamo presentato in interrogatorio oggi. La versione di Sophie non corrisponde alla verità e l’abbiamo provato con chat, screenshot, messaggi di lei”, ha spiegato l’avvocato.

Un dettaglio che ha fatto discutere riguarda un gesto recente di Sophie: “Lei due giorni prima si è presa una Chanel da 8000 euro da Alessandro. Se hai paura di un uomo così violento che ti stalkera, non accetti le sue attenzioni”, ha aggiunto D’Erasmo, evidenziando come questo aspetto fosse centrale nella ricostruzione della difesa.

Cosa succederà ora?

Con la revoca della misura cautelare, Alessandro Basciano è ora libero.

Tuttavia, la vicenda continua a sollevare interrogativi sulla natura del rapporto tra i due protagonisti e sulle dinamiche che hanno portato alle accuse. Resta da capire se ci saranno ulteriori sviluppi giudiziari o mediatici.