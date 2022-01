Basciano più interessato a Soleil che a Sophie: parola di Jessica

Alessandro Basciano è più interessato a Soleil Sorge che alla conoscenza di Sophie Codegoni: parola di Jessica Selassiè. Dopo la notte di San Silvestro, la princess ha svelato il suo parere a Federica Calemme durante un momento di relax in sauna.

Lo percepisco un po’ ambiguo. Alla fine è vero che a lui piace scherzare, ma ieri ballava con Soleil in modo molto spinto. Cosa che per esempio con Sophie non ho mai visto fare. Poi ieri dopo che c’era stato il bacio sotto il vischio continuava ad osservarmi, non lo so, forse si sentiva in imbarazzo. Ce l’avevo proprio di fronte a cena.

Gli ho detto “stai tranquillo Ale…”.. Figurati, io sono l’ultimo dei loro problemi. Però è ovvio che da adesso anche il mio modo di comportarmi si modificherà.

Non è che posso fargli più le battutine come prima. Anche perché poi è vero che abbiamo trovato un equilibrio tutti e tre, ma adesso è un altro ancora. Non è che posso stare sempre con loro, capito?

Dopo veramente sembra che sto lì a guardarli e sono gelosa e voglio mettermi in mezzo quando… lo potevo fare, se volevo lo potevo già fare. Se avessi voluto me lo sarei baciato ma non è proprio da me…