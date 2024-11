Basciano e Corona contro Sophie: Selvaggia Lucarelli interviene (in modo perfetto)

Al centro delle cronache degli ultimi giorni troviamo Alessandro Basciano, ex concorrente di Grande Fratello Vip e Uomini e Donne, accusato di stalking dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni, madre di sua figlia. La denuncia ha portato all’arresto dell’uomo, che è stato detenuto per alcune ore nel carcere di San Vittore.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli: cosa pensa del caso Basciano-Sophie

La svolta è arrivata grazie alle prove presentate dal suo legale, che hanno convinto gli inquirenti a disporre la sua scarcerazione. Tornato in libertà, Basciano si è subito attivato per fornire la propria versione dei fatti, partecipando al format YouTube Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona. Nel corso dell’intervista, ha negato le accuse e si è detto profondamente deluso dal comportamento di Sophie.

A pochi giorni dall’accaduto, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato su Twitter una lunga riflessione in cui critica sia il comportamento dei protagonisti che il modo in cui i media stanno trattando il caso.

Lucarelli ha messo in evidenza il circolo mediatico tossico che si è creato attorno alla vicenda, accusando le testate di amplificare narrazioni che screditano la vittima.

Secondo Lucarelli: “I giornali riprendono la versione del povero ragazzo, quello che le scriveva ‘se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi avere paura di rientrare a casa’”.

L’intervento punta il dito contro una narrazione pericolosa, che mette in dubbio la credibilità di Sophie Codegoni, enfatizzando aspetti personali che distolgono l’attenzione dalla gravità delle accuse. La giornalista ha definito il comportamento dei media come un’ulteriore forma di violenza nei confronti della vittima:

Sophie, ma chi te l’ha fatto fare, ora oltre all’ex ti ritrovi pure la stampa a darti della mezza ca**ara perché siccome talvolta eri gentile con l’ex violento, non sei mica più credibile.

La rimozione dell’intervista e le polemiche che rimangono

Lucarelli ha anche sottolineato come l’intervista a Basciano, pubblicata sul canale di Corona, sia stata successivamente rimossa, probabilmente per questioni legali.

Tuttavia, il danno mediatico era già stato fatto: “C’è il resto della stampa a rilanciare!” ha dichiarato la giornalista.

Questa vicenda, secondo Lucarelli, rappresenta un esempio lampante di come i media possano alimentare la violenza psicologica contro una vittima, anziché proteggerla.

Il caso di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni solleva interrogativi importanti sul modo in cui i casi di violenza e stalking vengono affrontati, sia sul piano giudiziario che mediatico. Il dibattito, amplificato dall’intervento di Selvaggia Lucarelli, mette in luce la necessità di un approccio più etico da parte dei media per evitare di perpetuare narrazioni tossiche.