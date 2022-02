Alessandro Basciano e Sophie Codegoni come Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ai primi tempi? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe azzardato un confronto con l’ex nuotatore e la principessa etiope, ma quest’ultima non avrebbe affatto gradito, reagendo molto male durante una conversazione con Nathaly.

La Caldonazzo ha svelato a Lulù le esternazioni di Basciano, il quale avrebbe detto che all’inizio anche Manuel e la Selassié litigavano come accade per lui e Sophie. Un paragone che tuttavia non è affatto andato a genio alla Princess che ha prontamente replicato:

Cazz*ta, è pazzo… noi abbiamo litigato due volte quando ci siamo lasciati. Lui non mi ha mai insultato, Manuel è un signore, non si permette di insultare una donna. Mi diceva di non baciarlo, è vero… ma dopo quando ci siamo messi insieme per l’ultima volta, a dicembre – l’ultima perché staremo insieme per sempre e non ci lasceremo mai più – lui ha detto sotto le coperte tante cose ed io gli ho chiesto perché faceva così. Lui ha detto che faceva così perché sapeva di essere innamorato di me ma per tutta la situazione che lui vive aveva paura che magari tante cose io non le avrei accettate e lo avrei giudicato e quindi voleva allontanarsi da me per paura. Ma non è che litigavamo perché ci insultavamo con parole pesanti.