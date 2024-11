Basciano sotto indagine continua ad attaccare Sophie: “Persona instabile”, poi l’episodio shock “ho chiamato l’ambulanza”

L’influencer Alessandro Basciano, ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha scelto il programma radiofonico “La Zanzara” per raccontare la sua versione dei fatti, dopo aver trascorso due notti in carcere con l’accusa di stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni.

Basciano continua ad accusare Sophie anche da Cruciani

Basciano, scarcerato per mancanza di prove, ha dichiarato di essere ancora sotto indagine e in attesa di un eventuale rinvio a giudizio. Durante l’intervista con Giuseppe Cruciani, ha negato ogni accusa e attaccato l’ex compagna, definendola “una persona instabile”: “Se mi denunci e mi fai arrestare, poi mi chiami e mi chiedi di venirti a prendere perché non ci sono taxi… per me questa è instabilità”.

“Ho perso tutto, anche il rapporto con mia figlia”

Nel corso dell’intervista, Basciano ha espresso il suo dolore per il danno d’immagine subito, che avrebbe compromesso la sua carriera: “Non ho più richieste di lavoro, il mio calendario è vuoto. Sono stato trattato come se avessi commesso un femminicidio. Ora i locali si trovano in difficoltà ad associarsi al mio nome”.

Ma il dolore più grande per Basciano sarebbe legato all’impossibilità di vedere sua figlia, come ha raccontato con voce spezzata: “Non mi fa vedere mia figlia, per me è una situazione difficilissima”.

La difesa legale: screen shot e documenti a suo favore

Presente in studio, l’avvocato di Basciano ha ribadito che le accuse contro il suo assistito riguardano il reato di stalking (art. 612 bis) e minacce, sottolineando però che non ci sarebbero prove concrete.

Basciano ha spiegato di aver iniziato a conservare screenshot e documentare la relazione con la Codegoni quando i rapporti hanno cominciato a incrinarsi: “Questa scelta è stata la mia salvezza. Ho mostrato prove che contraddicono le accuse”.

Le accuse di Sophie Codegoni e le dichiarazioni di Basciano

Tra le accuse riportate ci sarebbero frasi gravi come: “Ti ammazzo come un cane” e “Se non torni con me ti fracasso”. Basciano ha negato categoricamente: “Mai detta una cosa del genere. Lei lo ha dichiarato, ma non ci sono prove a sostegno”.

Alla domanda di Cruciani se la relazione fosse mai sfociata in episodi di violenza fisica, Basciano ha risposto: “Assolutamente no. Non l’ho mai toccata con un dito. Una volta ha raccontato che l’avevo tradita e che in una lite con il mio manager avrebbe preso uno schiaffo da me, ma è falso”.

Al contrario, Basciano ha accusato la Codegoni di comportamenti aggressivi, raccontando un episodio in cui sarebbe stato ferito: “Mi ha spaccato in testa il caricatore di un IQOS, ho dovuto chiamare l’ambulanza. Ma non vado in giro a raccontare queste cose”.

Nonostante sia stato scarcerato, Basciano resta sotto indagine. Il processo mediatico sembra già aver emesso un verdetto, ma sarà la giustizia a chiarire i contorni di questa vicenda.