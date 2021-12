Gianmaria Antinolfi ha nominato Alessandro Basciano che non l’ha presa bene ed è sbottato. Tutto questo è successo nel corso della diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5.

Basciano attacca Gianmaria: “Non sai stare al mondo”, Sophie interviene

Alessandro, addirittura, ha accusato Gianmaria di non saper stare al mondo. Senza considerare il commento di Sophie, convinta che Antinolfi l’abbia fatto per una sorta di ripicca per via del loro avvicinamento:

Mi ha dato fastidio la motivazione perché ha detto che non rosica, ma non è vero!

Dopo la diretta Alessandro e Gianmaria hanno avuto modo di chiarirsi: “Capisci la mia posizione, avrei potuto fare anche io lo stesso” ha affermato Basciano spiegando di non aver fatto lo stesso votandolo proprio per il valore che ha dato alla loro lunga conversazione in sauna: “Se vuoi la guerra ci divertiamo, ma al livello umano abbiamo parlato da uomini”.

“Io queste cose non le faccio, non la prendere sul personale” ha commentato Gianmaria, spiegandogli di non averlo fatto con cattiveria ma solo perché non aveva altre ragioni per nominare gli altri concorrenti della Casa.