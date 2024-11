Basciano è stato arrestato: la reazione di Sophie Codegoni

Alessandro Basciano è stato arrestato. Dopo la notizia diffusa da Fabrizio Corona, nonostante i suoi amici cercassero di smentire, è arrivata la conferma direttamente dagli audio pubblicati da Dillinger News: come ha reagito Sophie Codegoni?

Sì ragazzi, Alessandro Basciano è detenuto nel carcere di San Vittore. Qui non si vuole fare moralismo, qui si vuole dire la verità, quella che nessuno dice. Il mio sito DILLINGERNEWS.IT ha dato la notizia dell’arresto di Basciano e dopo poco lo stesso ha pensato, nella sua ignoranza, di pubblicare una smentita, perché i polli di allevamento mediatici non pensano alle conseguenze delle denunce, piuttosto si preoccupano dei follower e dei rapporti con la redazione di Verissimo.

Basciano, infatti, aveva postato su Instagram: “Quante cazzate, basta!”, aggiungendo: “la gente gioca anche su argomenti seri, follia pura”.

Successivamente Corona ha scritto: “Ho un audio allucinante che tra poco trovate in esclusiva nelle story. L’avvocato di Basciano mi racconta in sintesi tutti i procedimenti penali e le denunce tra i due. Basciano è in galera per il reato 612 BIS (CODICE ROSSO). Atti persecutori gravissimi”.

Fabrizio ha ricevuto la conferma del suo arresto direttamente dal suo avvocato e da un amico che si trovava con lui proprio durante il fermo.

Corona ha anche sentito Mattia Ferrari che ha confermato il danno: Basciano gli avrebbe distrutto la macchina per un totale di 4mila euro di danni.

Quale è stata la reazione di Sophie Codegoni dopo l’arresto di Basciano? La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato su Instagram un piatto di pizza, confermando di essere fuori a cena per una serata in relax che non si è conclusa esattamente nel miglior modo possibile, ecco.

Perché Basciano è stato arrestato: l’avvocato parla con Corona, ecco gli audio shockhttps://t.co/buAgc1mbHk pic.twitter.com/MhHJy67jTg — BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 22, 2024