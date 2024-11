Perché Basciano è stato arrestato: l’avvocato parla con Corona, ecco gli audio shock

Alessandro Basciano sarebbe stato arrestato. Dopo la notizia diffusa da Fabrizio Corona, gli amici dell’ex gieffino si sono premurati di smentire la notizia etichettandola come “fake news”. Tuttavia, sempre Corona, ha pubblicato altre prove.

Perché Basciano è stato arrestato: l’avvocato parla con Corona

A smentire Corona ci hanno pensato Amedeo Venza, Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli (probabilmente solo per il gusto di smentire Fabrizio che altro…).

Alessandro Basciano sarebbe stato arrestato per stalking e minacce verso Sophie Codegoni ma anche per aver distrutto l’auto di un amico della ex.

Deianira e Venza difendono queste azioni violente #influcirco #basciagoni pic.twitter.com/vm0eKuh5UE — I cazzari del web (@Cazzaridelweb) November 21, 2024



Il terzetto, poco dopo, è stato nuovamente smentito da Fabrizio Corona che ha postato anche gli audio di una serie di telefonate con l’avvocato di Basciano che ha confermato l’arresto.

Pure il diretto interessato aveva cercato di smentire con chiunque (compreso Corona). Basciano, infatti, aveva postato anche su Instagram: “Quante cazzate, basta!”, aggiungendo: “la gente gioca anche su argomenti seri, follia pura”.

#basciagoni qua siamo arrivati alla follia totale spegnamo tutto è facciamo pace con il cervello si può scherzare su tutto ma su questo qui adesso veramente devono prendere provvedimenti seri pic.twitter.com/9nLVxNNBwz — Mery Marchello (@MarchelloMery) November 21, 2024



Successivamente Corona ha scritto: “Ho un audio allucinante che tra poco trovate in esclusiva nelle story. L’avvocato di Basciano mi racconta in sintesi tutti i procedimenti penali e le denunce tra i due. Basciano è in galera per il reato 612 BIS (CODICE ROSSO). Atti persecutori gravissimi”.

Detto, fatto.

Gli audio di Corona

Fabrizio, nonostante la smentita di Basciano, ha ricevuto la conferma del suo arresto direttamente dal suo avvocato e da un amico che si trovava con lui proprio in quel momento.

Corona ha anche sentito Mattia Ferrari che ha confermato il danno: Alessandro gli avrebbe distrutto la macchina per un totale di 4mila euro di danni.

Vorrei esprimere un piccolo pensiero personale a margine.

Quando gli amici ed i fan di Basciano puntano il dito contro i siti di gossip tirando sempre in ballo i figli (è un padre di famiglia) perché non lo ribadiscono al diretto interessato piuttosto che a noi che, facendo il nostro lavoro, riportiamo solo notizie ed i pasticci di questi “padri di famiglia?”.

CLICCA QUI PER L’AUDIO.