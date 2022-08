Ex tronista di Uomini e Donne parla dei Basciagoni: “Sophie non la conosco, Alessandro invece…”

Giovanna Abate, tra le troniste più amate di Uomini e Donne, ha risposto alle domande anonime del box commenti di Instagram, parlando dei sui ex fidanzati e svelando un piccolo retroscena su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (chiamati dai fan Basciagoni).

L’ex tronista parla dei Basciagoni: “Sophie non la conosco, Alessandro invece…”

Giovanna ha confidato di aver sentito Sammy dopo la rottura: “Sì, si è fatto vivo lui più volte questo inverno. Eravamo rimasti d’accordo per un caffè, non c’è stato modo. Chissà…”. Poi ha precisato che, comunque, non ci riproverebbe con nessun ex fidanzato:

No, proprio no!

Giovanna Abate ha confidato pure di avere rivisto Davide Basolo (il mitico Alchimista del suo trono):

Sì, dopo aver scoperto che le famose rose blu erano da parte sua. Ci siamo sentiti, ci siamo visti e siamo andati a cena… è veramente una bella persona e gli auguro il meglio!

E per quanto riguarda i Basciagoni, ha raccontato se li conosce oppure no:

Non conosco personalmente Sophie, ma Alessandro sì. Abbiamo un bar qui a Roma di amici in comune dove ci siamo ritrovati spesso! Ragazzo di buona compagnia, molto solare, spero rimanga sempre così come l’ho conosciuto io.

Della simpatia di Alessandro in Casa (ed anche fuori) si sono accorti tutti. Ed infatti i fan, durante il GF Vip, l’hanno fatto diventare un meme vivente.