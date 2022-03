Tra Jessica e Barù la tensione è ancora alta. Nell’ultimo sabato vissuto insieme nella Casa del GF Vip, restano gli strascichi di quanto vissuto nei giorni scorsi. Barù si è subito premurato di sapere come si fosse svegliata la principessa etiope.

Jessica e Barù, ancora tensione in Casa

I due si sono ritrovati a chiacchierare con Giucas in giardino ma tra una frecciatina ed un’altra non sembrano ancora aver trovato un punto di incontro, tornando così a discutere. Jessica non ha nascosto un certo risentimento verso il Vippone tanto da risponderle duramente:

Stai zitto che non sto parlando con te!

E’ stato Giucas ad intervenire cercando di far riappacificare i due Vipponi ed invitando Jessica ad unirsi a loro: “Voglio stare sola”, ha commentato lei.

Barù ha continuato a stuzzicarla: “Vuole fare la vittima…”, ma lei lo ha prontamente corretto:

Semplicemente devi riconquistare i punti che hai perso.

Barù, di contro, è convinto di essere nel giusto:

Io non devo riconquistare nulla, ho solo chiesto scusa del mio comportamento. Ora la palla è nel tuo campo.

Ad essere dalla parte di Jessica è invece Giucas, che ha sempre riservato parole di stima nei suoi confronti definendola la vera donna della Casa, tanto da consigliare l’amico di riconquistare la sua fiducia per non doversene poi pentire in seguito.