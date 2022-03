Dopo la puntata di ieri sera, Barù si è scusato con Jessica Selassiè. “Ci sono rimasta malissimo e sono delusa” ha esordito la princess che ammette che non si sarebbe mai aspettata di ricevere determinati giudizi negativi sul suo conto, soprattutto tramite un Confessionale del Grande Fratello Vip.

“Vederti così mi fa male al cuore!”, Barù chiede scusa a Jessica

“Mi dispiace per il modo in cui ti ho detto queste cose. Se non ci fossi rimasto male, non le avrei dette…”, ha esordito Barù. La princess, ancora una volta, ha provato a fargli capire le sue buone intenzioni: “Non erano offese, erano dubbi. Io ti ho dimostrato quella che sono. Ieri hai mostrato cattiveria gratuita”.

“Tu mi piaci come persona, ma non mi piace il tuo atteggiamento”, ha aggiunto Jessica.

Poi, spostandosi in giardino, la princess ha aggiunto:

E poi un’altra cosa che mi ha dato fastidio: io non ti sono venuta dietro come un cagnolino per due mesi e mezzo. Le cose si fanno sempre in due, so di piacerti e so che c’è attrazione fisica tra me e te… poco ma sicuro. Quindi di farmi passare a me per la disperata che te manco mi cagh* non mi è piaciuto, poco elegante da parte tua.

Barù, anche in questo caso, ha cercato nuovamente un confronto con lei:

Vederti così mi fa male al cuore. Mi dispiace molto per tutto quello che ho detto e come l’ho detto. Vederti così mi fa proprio sentire male. Mi sono uscite male delle cose, hai tutte le ragioni per essere delusa e non sono contento, anzi… sono molto triste. Mi dispiace, ti voglio bene…

“Anche io purtroppo ti voglio bene”, conclude Jessica: come finirà tra loro due?