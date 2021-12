Barù chiamato in confessionale dagli autori del Grande Fratello Vip ne è uscito particolarmente arrabbiato. A quanto pare il concorrente sarebbe stato rimproverato per via delle sue battute che sono letteralmente l’unica boccata d’aria fresca di questa edizione.

Barù rimproverato dagli autori del Grande Fratello Vip

“Se non posso fare le mie battute me ne vado a casa, che ca*zo mi avete chiamato a fare, il democristiano?” ha affermato Barù uscendo dal confessionale un po’ infastidito.

Già alcuni giorni fa, il nipote di Costantino Della Gherardesca aveva fatto intuire di avere ricevuto alcune “pressioni” dal confessionale in quanto gli autori lo avrebbero invitato ad approcciarsi con qualcuno:

Questi grandi fratelli mi spingono… e vogliono che trombo! Perchè?

Fatemi capire autori del GF Vip: fate i cazziatoni a Barù per le sue pungenti battute e per gli scivoloni agghiaccianti di Katia Ricciarelli sono ricchi premi e cotillon?