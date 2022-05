Barù compie oggi 41 anni. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricevuto un bellissimo regalo dai mitici Jerù, fan della coppia Gherardo Gaetani e Jessica Selassiè.

Gli estimatori di Barù, conoscendo la sua grande passione per il mare, hanno voluto fargli un regalo davvero speciale, molto apprezzato dall’esperto di vini, fotografato dai suoi fan proprio mentre lo riceveva.

I Jerù hanno aperto una raccolta fondi per finanziare il progetto “Pulizia spiagge e fondali” di Sea Shepherd Italia. L’iniziativa è stata apprezzata da Barù, rimasto piacevolmente stupito dalla bella idea sostenibile degli estimatori.

Bravi Jerù, iniziativa bellissima e lodevole… voi sempre un passo avanti!

Barù è stato informato della raccolta aperta per festeggiare il suo compleanno volta a finanziare il progetto “Pulizia spiagge e fondali” di Sea Shepherd Italia. Ha apprezzato moltissimo l’iniziativa e ci ringrazia per la partecipazione 🤍 #Jerù #HBBarù pic.twitter.com/gSdXTj6uqT

— Mi dissocio 💅 (@uxlul8) May 27, 2022

Lui meravigliosamente sorpreso della raccolta che è stata fatta per il suo compleanno. Nessun regalo materiale lo avrebbe reso così felice e io sono così tanto fiera di questa personcina qui 🤏❤️ #HBBaru #jeru pic.twitter.com/ynJnvhrL1a

grazie alle ragazze che sono state ieri da Baru per averci fatto vedere la sua emozione nell’aprire i regali come ho sempre detto lui è un orso buono che ha bisogno di affetto e secondo me a lui il nostro affetto lo rende super felice AUGURI AL NOSTRO ORSO BARU #HBBARU #jeru pic.twitter.com/7v5Yoa54Bb

— anna (@anna_anna26) May 28, 2022