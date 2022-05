Barù dopo il Grande Fratello Vip ha centellinato le sue ospitate TV. Ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha parlato del suo rapporto con Jessica Selassiè, specie dopo la fine del reality show.

Poi era prima di Natale, c’era il Covid, dovevo fare i regali, le cene di Natale, di Capodanno, ho detto che me frega vado a starmene lì un mese, aumento i follower su Instagram, velocizzo un po’ di cosette che avevo già in canna e buonanotte. Invece purtroppo ci sono rimasto tre mesi lì dentro. Ero ovviamente pronto, so cosa sono andato a fare, però questo non vuol dire che me ne freghi di quel mondo lì.

Perché ho deciso di partecipare al Grande Fratello Vip? – afferma come riportano le colleghe di Isa&Chia – Per i soldi, mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no. Ho sparato una certa cifra pensando che mi dicessero di no e invece…

Barù ha parlato anche del suo rapporto con Jessica Selassiè:

Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiedere a lei. I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore.

Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca a fare la coppietta e queste cose qui. Ci sono coppie che ci giocano su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però stanno capendo che non c’è nulla, sono fantastici i Jerù ci sono ancora e ci stanno molto vicini.

Io e Jessica ci seguiamo sui social ma io ho 40 anni che vuol dire ci seguiamo i social ma di che mi tocca parlare!