Il Grande Fratello Vip è terminato da alcune settimane ma i riflettori restano ancora accesi sui suoi protagonisti, tra cui Barù Gaetani, l’aristocratico esperto di food. Sui social sono in tanti a sperare in un ricongiungimento dei Jerù e ad attendere il fatidico invito a cena di Barù a Jessica Selassié, ma nel frattempo emerge un retroscena sul post GF Vip.

Barù, malinteso con Le Iene dopo il GF Vip

A raccontarlo è stato il settimanale Chi tra le chicche di gossip contenute nell’ultimo numero. Barù infatti, proprio dopo la finale del reality condotto da Alfonso Signorini, si è ritrovato coinvolto in un piccolo malinteso con Stefano Corti, inviato de Le Iene ed autore di diversi scherzi. In merito si legge sulla rivista:

Non stuzzicate il Barù che… dorme. Dopo la finale del GfVip, in hotel, l’inviato de Le Iene Stefano Corti si è imbattuto in Barù Gaetani. Il finalista del reality pensava che la “iena” avesse programmato uno scherzo contro di lui. Per poco la situazione non è degenerata. Tutto si è risolto quando Corti ha spiegato che la vittima era Alex Belli.

Il riferimento è allo scherzo che Le Iene hanno realizzato ai danni di Alex Belli e Delia Duran e già mandato in onda qualche puntata fa, durante il quale Corti ha osato disturbare per l’intera notte l’ex Vippone, proprio durante l’intimità con la compagna che non vedeva da due mesi.