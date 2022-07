Il matrimonio di Davide Silvestri e Alessia Costantino è stato davvero originale. La coppia ha fatto vestire gli invitati a tema “contadini” accompagnando i presenti sopra un trattore. Tra gli ospiti più attesi anche Barù e Jessica Selassiè.

Barù e Jessica al matrimonio di Davide Silvestri e Alessia Costantino

Davide Silvestri, originale come pochi, ha organizzato un matrimonio sicuramente poco convenzionale. Tra gli invitati del Grande Fratello Vip abbiamo ritrovato proprio Barù e Jessica ma anche Giucas Casella che ha fatto il viaggio in treno in compagnia della Selassiè.

Anche lo sposo, esattamente come gli invitati, ha fatto il suo ingresso alla guida di un trattore lasciando tutti a bocca aperta.

Ecco alcune foto e video (sto adorando tutto).

Grazie Davide e Lilli per farci vivere allegramente questa giornata😃🍀🌶️

Debole per Jess che riprende la scena❤️#jeru pic.twitter.com/6K5zROGj5j — Tatona (@Tatona031976) July 3, 2022

RAGA MI STATE DICENDO CHE: LUI STAVA GUARDANDO LEI E LEI FACEVA IL VIDEO A LUI. IO OGGI PIANGO MALE #jeru — abigass_ (@abigass__) July 3, 2022

J a B ….. hai visto che era meglio la clip 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂#jeru pic.twitter.com/oaTQkIJEPK — Nadia Cabras (@cabras_nadia) July 3, 2022

