Clarissa Selassiè, ospite di Casa Chi, ha parlato del rapporto che c’è al Grande Fratello Vip tra la sorella Jessica e Barù. Secondo la più piccola delle princess ci potrebbe essere un futuro per loro fuori dalle quattro mura della residenza più spiata di Cinecittà.

Come lo vedo Barù? Lui mi confonde e non lo capisco come personaggio. So che è buono e non vedo mai malizia in quello che fa. Credo che lui sia una persona buona. L’interesse credo che esista ma ogni volta lo mettono in soggezione. Poi subentra il disagio… lui non vuole l’amore sotto le telecamere ma non credo la stia usando. Lo vedo alla mano… speriamo!

Jessica da tre anni non ha interesse nei confronti di un ragazzo. Lei vuole innamorarsi e cerca l’amore. Non le interessa il divertimento, vuole la relazione e un uomo che la supporta pure moralmente. Ma è un suo modo di essere, lei è così perché il suo carattere l’ha resa in questo modo.