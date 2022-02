Barù è in imbarazzo per le avances di Jessica Selassié? Il nipote di Costantino Della Gherardesca si è confidato con Soleil Sorge proprio in merito all’argomento.

Barù: “Devo parlare con Jessica? Se una mi piace io la bacio…”

Gli altri mi dicono ‘le devi parlare chiaramente’ e io ho detto ‘non è che ci siamo lasciati o abbiamo avuto una storia’ Ma di cosa stiamo parlando ragazzi? Se mi piaci ti bacio. […] Poi mi dicono che sono timido, che arrossisco, ma non per quello, per altri motivi!

Queste le parole di Barù parlando del suo rapporto con Jessica.

Pronta anche la replica di Soleil:

Secondo me sei stato anche abbastanza chiaro.

Personalmente credo che Jessica non si stia facendo dei “film mentali”.

Barù, attrazione o meno, non disdegna affatto le sue attenzioni e la sua presenza al suo fianco nella Casa. Ed anzi, in svariate situazioni, l’ha stuzzicata anche più del previsto.

Magari non è scattato il colpo di fulmine ma è innegabile che una attrazione ci sia (probabilmente superficiale da parte di Barù).

Voi che ne pensate?