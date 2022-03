Barù, in queste settimane, è diventato particolarmente sospettoso. Proprio per questo motivo, sta cercando di analizzare il comportamento di Jessica Selassiè, specie dopo le ultime esternazioni avvenute nella Casa del Grande Fratello Vip.

Barù è dubbioso: “l’interrogatorio” a Jessica, Lulù e Sophie

Nel corso della trasmissione radiofonica di ieri, Jessica, Lulù e Sophie – rispondendo ad una delle domande provenienti dai social – hanno ammesso che uno dei loro rimpianti di questa esperienza è stato proprio quello di non essere riuscite a chiarire con Nathaly dopo i vari battibecchi.

Questa risposta non ha convinto Barù che ha chiesto delle spiegazioni alle dirette interessate. Jessica ha spiegato che, dopo aver ricevuto delle scuse, avrebbe provato a recuperare il loro rapporto in quanto il litigio era legato ad una stupidaggine (tutto è partito dai famosi fiocchi di latte).

Anche Sophie è intervenuta: “Io vado molto in difesa per le donne che amo”, ma ha aggiunto anche di essere molto dispiaciuta per il modo in cui si è rivolta a Nathaly ed è per questo che vorrebbe chiederle scusa: “A volte sono troppo incisiva. Tornassi indietro sarei stata molto più delicata”.

Lulù ha parlato di Katia Ricciarelli (per lei, dopo i numerosi accadimenti, non prova affetto e non ha alcuna intenzione di risolvere) e di Nathaly svelando che, provando per quest’ultima un sentimento di affetto, è dispiaciuta per come si sono lasciate.

Barù, nonostante le spiegazioni, ha continuato ad avere dubbi e tira fuori una possibile strategia: “Mi sembra strano il momento”. Jessica ha spiegato che, nella sua vita, ha sempre perdonato chi le ha fatto del male ed è per questo che vuole chiarire con l’ex concorrente: “Noi siamo per il perdono”.

“Voglio sapere con chi ho a che fare” ha aggiunto il nipote di Costantino Della Gherardesca: “Sei libero di pensare come desideri” ha concluso Jessica.

