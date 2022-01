Barù in imbarazzo dopo una battuta di Manila su Jessica: “Ti devi svegliare!” – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello Vip un po’ tutti si sono accorti dell’intesa tra Barù e Jessica Selassiè, fatta di battute, frecciatine e visibile imbarazzo (su Twitter, ormai da settimane, è nata la ship #Jerù).

Cresce l’intesa tra Barù e Jessica: la battuta di Manila imbarazza il vippone

Manila ha colto la palla al balzo per stuzzicare Barù cercando di farlo “ammorbidire”. Se qualcuno in Casa crede che l’esperto di vini sia interessato a Soleil, la maggior parte dei suoi coinquilini continua a scherzare sul suo rapporto complice con Jessica.

“Non è lei, è lui che si deve dare una svegliata”, afferma Manila cercando una reazione da parte di Barù. Il nipote di Costantino ha sempre evidenziato di non voler iniziare alcuna relazione sotto l’occhio delle telecamere e tutti al tavolo ne sono consapevoli, compresa la princess:

Non deve succedere qualcosa, si può anche passare solo il tempo insieme…

“Ma passiamo il tempo insieme, sei sempre lì a tenermi compagnia” ha commentato Barù visibilmente imbarazzato.

“Si imbarazza, non parliamo più che già è diventato rosso”, ha chiosato la Selassiè.

“È vero, mi imbarazzo proprio in queste situazioni” conferma Barù che preferisce non sbilanciarsi sulla questione non ammettendo (ma neanche negando) un interessamento verso la concorrente.