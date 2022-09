Dopo il sondaggio sulla protagonista femminile del Grande Fratello Vip, noi di Blog Tivvù abbiamo lanciato anche quello sui vipponi che hanno reso la Casa più interessante: chi ha vinto? Scopriamolo insieme!

Jessica Selassiè è stata la ex concorrente del Grande Fratello Vip più votata dai nostri utenti (in lizza c’erano Lulù Selassiè, Soleil Sorge e Sophie Codegoni).

Per quanto riguarda i maschietti, invece, con il 46,4% delle preferenze ha vinto Barù Gaetani. Seconda posizione per Gianmaria Antinolfi con il 26,5% dei voti.

Terzo posto per Alex Belli con il 24,8% delle preferenze.

Quarta e ultima posizione per Manuel Bortuzzo con il 2,3% dei voti.

Grazie a tutti per gli oltre 2,700 voti, gli oltre 100 commenti e quasi altrettanti repost e “like”, siete i migliori!

Mi sa che non avete capito la domanda. Non è stato chiesto chi più vi piace, ma chi è stato il protagonista del Gf. Alex, che vi piaccia o no, ha tenuto in piedi il programma per 6 mesi. Barù piace anche a me, ma con Alex non c’è paragone!

— Paolapoesianelcuore (@ColluraPaola) September 3, 2022