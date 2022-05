Barù è stato tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, ma una volta tornato alla vita di tutti i giorni è riuscito a realizzare il suo grande sogno, ovvero aprire il suo primo ristorante a Milano, Braci da Barù. Proprio il GF Vip, ha ammesso, gli è servito a pubblicizzare i suoi progetti.

Barù, tra GF Vip e Jessica Selassié

Nei giorni scorsi Barù ha inaugurato il suo ristorante alla presenza di diversi amici tra cui Giulia Salemi, le sorelle Selassié con la loro mamma, l’amico conosciuto al GF Vip, Davide Silvestri, Giucas Casella, Victoria Cabello e lo zio Costantino Della Gherardesca. Tra le pagine del settimanale Chi, l’ex Vippone ha spiegato perché ha invitato la Milano bene ed alcuni ex concorrenti del reality:

Secondo me la gente così si diverte: se frequentiamo lo stesso gruppetto e facciamo e diciamo tutti le stesse cose, che noia! Nella mia famiglia abbiamo sempre fatto così, andiamo a mangiare con l’idraulico e poi a Palazzo in smoking. A me piace mettere tutti insieme, è come un circo, un po’ felliniano, è divertente. E l’altra sera si sono divertiti tutti, dai più snob agli sfigati come me.

Oltre a parlare del suo ristorante, Barù è tornato anche a spiegare il motivo per il quale ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip:

Volevo promuovere alcuni miei progetti, come il ristorante che ho aperto ora. E devo ammettere che il GF Vip… beh, pensavo che sarebbe stato molto peggio, non ho dormito per due settimane prima di entrare. Mia madre era scioccata: “Oddio cosa ti tocca fare!”, diceva. Che poi mia madre il GF non l’ha mai guardato, Costantino sì, mia sorella anche e qualche volta soffriva per me. Il GF Vip è una cosa divertente che non farò mai più.

E sulla presunta partecipazione all’Isola dei Famosi ha spiegato:

Mah, credo di avere dato, vorrei fare programmi fuori dalle dinamiche dei reality, nel caso in cui dovessi fare tv. L’Isola poi per me sarebbe una vacanza. Quello che fanno lì io lo faccio tutti i giorni a casa mia.

Parlando di donne, l’ex Vippone ha poi svelato come dovrebbe essere la sua fidanzata ideale: selvaggia o sofisticata?

Una via di mezzo che non ho ancora trovato.

Parole che sembrerebbero smentire quelle dette da Clarissa Selassié in merito al rapporto tra la sorella Jessica e Barù, in una diretta social di qualche giorno fa.