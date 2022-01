“Secondo me Barù è gay per odiare così le donne”, Nathaly Caldonazzo la spara grossa al GF Vip – VIDEO

Tra Nathaly Caldonazzo e Barù non corre buon sangue. La ex stella del Bagaglino, parlando con Miriana e Lulù al Grande Fratello Vip, si è detta convinta dell’omosessualità dell’esperto di vini tirando in ballo un presunto “odio” nei confronti delle donne.

Secondo me Barù sotto sotto è gay, se odi così tanto… (le donne) anche se i gay amano le donne… sarà in competizione con noi comunque ha rotto i coglion*. Parlare male… non te lo permetto più e per me puoi andare pure a fare in cul*.

Queste le banalità appena uscite dalla bocca di Nathaly che hanno fatto saltare dalla sedia gli amici di Twitter.

Anche Miriana ha detto la sua in merito:

Le battute sulle donne un po’ le ho sentite ma erano goliardiche fino ad adesso se poi sono così appuntite no… Gay? L’avevamo pensato tutte all’inizio. Per me no, per me non è gay, assolutamente.

MA SCHIFO DI FRASE È?@SBruganelli #gfvip pic.twitter.com/rfZwJaebfz — Le Scimmiette di Soleil🐒❤️‍🔥51% (@_altezzosa_) January 25, 2022