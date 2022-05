Che tra Barù e Jessica Selassiè ci sia del “movimento sexy” ormai è cosa abbastanza evidente. Proprio di recente, Clarissa ospite di Casa Chi, ha drizzato le antenne del gossip e, stasera, il buon Gaetani ha regalato il colpo di grazia definitivo.

Barù manda in tilt il fandom: “Jessica? La mia ex fidanzata…”

Durante l’Isola Party con Ignazio Moser e Valentina Barbieri, hanno mostrato a Barù la fotografia di Jessica “pixellata” e la risposta ha letteralmente fatto esplodere il fandom:

Questa è Jessica, la mia ex fidanzata… o ancora fidanzata, chi lo sa, magari lo siamo ancora. C’è grande mistero su questo rapporto.

Sulla questione, “croccante” più della brace sul fuoco in attesa di cucinare due belle braciole, è intervenuta anche Victoria Cabello.

Victoria, intervistata da FanPage, ha svelato di aver parlato di Jessica con Barù:

Io e Barù siamo grandi amici e sono rimasta un’ottima amica con tutti i miei ex fidanzati. Abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato del suo nuovo progetto legato a un ristorante. Gli ho dato dei consigli per il menù e vorrei non mancassero i peperoni.

Poi abbiamo parlato di Jessica Selassiè, avendo fatto la posta del cuore per una vita chi meglio di me poteva dargli consigli di cuore?