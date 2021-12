Barù in meno di 24 ore è diventato l’idolo del web. Ieri sera il nipote di Costantino Della Gherardesca ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip portandosi appresso una vera ventata di aria fresca per merito della sua verve.

Barù fa piangere Eva: il motivo è la cosa più nonsense che vedrete oggi

Oggi, nel leggere il comunicato ufficiale della spesa, Barù ha fatto finta di leggere l’oroscopo facendo scoppiare a piangere Eva Grimaldi, del segno della vergine alla quale aveva detto che in amore non sarebbe stata una settimana fortunata:

Ha detto che andrà male in amore…

Ho amato tutto, Barù in primis! Altro che Basciano e Gianmaria amiche… sono questi gli uomini che fanno perdere la testa!

Ecco il VIDEO.

La scheda

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, questo il nome per intero, è famoso anche sui social dove strizza l’occhio sempre di più al mondo dei food influencer. Proprio per questo motivo, si definisce: “Buongustaio. Food and wine consultant”.

Enologo ed esperto di cucina, Barù ha studiato all’Università di San Diego e si è laureato in storia per poi specializzarsi in enologia nel corso di un viaggio in Argentina.

Per questo motivo, ha lavorato per varie cantine tra le più importanti in Italia.

Per quanto riguarda la televisione, l’abbiamo visto per la prima volta a Pechino Express al fianco dello zio Costantino Della Gherardesca (si sono classificati al terzo posto e Costantino, l’anno successivo, ha preso in mano le redini dello show).

E’ stato giudice di Cuochi e Fiamme, il cooking show trasmesso su La7 condotto da Simone Rugiati. Dovrebbe avere tra i 43 e 44 anni (non ha mai dichiarato la sua età con precisione).