Barù e Jessica Selassiè stanno appassionando gli estimatori del Grande Fratello Vip. Specie lui, con le sue frasi “dette” e “non dette”, sta creando notevole confusione nel cuore della princess.

Ieri sera, complice qualche bicchiere di troppo, Barù è stato finalmente sincero con Jessica, confessando il suo palese interesse nei suoi confronti:

Ieri sera non avevi capito… zero veramente! Perché te non cogli quella cosa… non ci arrivi. Non ho detto due cose diverse, ti ho guardato negli occhi e ho detto qualcosa che se avessi… no, forse ieri sera ero un po’ ambiguo, ok… però se qualcuno ti guarda così e ti dici così, magari… Oggi hai capito?