Fermi tutti: Barù e Delia non si sono baciati. Attenzione, questa non è un’esercitazione, ripeto: questa non è un’esercitazione. Nella Nave dell’amore tra l’esperto di vini e la moglie di Alex Belli non c’è stato alcun bacio così come si era ipotizzato sul web dopo le clip “sospette” del Grande Fratello Vip.

Barù e Delia non si sono baciati: arrivano le precisazioni al GF Vip

Dopo avere confermato a Manila il suo disinteresse nei confronti di Jessica, Barù ha comunque raggiunto i vipponi sulla Nave dell’amore scherzando con loro e avvicinandosi pure a Delia.

Quando i due non erano ripresi si era parlato di un possibile bacio tanto che Soleil ha chiesto delle spiegazioni a Delia che aveva precisato si trattasse di uno scherzo.

Stamattina il buon Barù ha confermato di non essersi baciato con Delia:

Se ci siamo baciati? No, ma cosa dici? Non è vero… ma perché? Gira questa voce? Dai, non è vero. Non c’è il video perché non è vero… ma chi l’ha detto? No, figurati.

I #Jerù possono tornare a respirare!

PER CHI NON STESSE VEDENDO IL LIVE. Nat ha riferito del bacio a baru e lui HA SMENTITO. (come già sapevamo.) #jerù — STOCAZZZO (@STOCAZZZO3) February 5, 2022