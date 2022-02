Barù “ciuccia” la maglietta di Jessica: “Hai il capezzolo duro”

Barù, dopo il passo indietro di alcune ore fa, ha nuovamente flirtato con Jessica al Grande Fratello Vip. Complice la grigliata e qualche bicchiere di troppo, la princess ha raccontato, in sauna con Sophie e Basciano, dell’avvicinamento (ambiguo) dell’esperto di vini.

Forse c’eri quando mi ha preso la chiappa con la pinza della carne? Prima così, poi me l’ha fatto qua davanti sul seno e mi ha anche sporcato la maglietta ed ha detto ‘oddio te l’ho sporcata! Aspetta un attimo’ e si è messo a leccare e ciucciare la mia maglietta. Io sono rimasta così…

Gli ho detto ‘guarda, la lavo da sola, non c’è problema’, e lui ‘no no, te l’ho sporcata, non volevo scusa!’. E mi fa ‘hai il capezzolo duro’.

Poi l’ultima, mi ha leccato dal naso fino al mento, sulle labbra…