Giacomo Urtis ospite di Turchesando, in radio da Turchese Baracchi, ha svelato di trovare ancora molto affascinante Barù, ex concorrente del Grande Fratello Vip, svelando pure un retroscena su Jessica Selassiè.

Penso che Jessica sia ancora innamorata di Barù. – riportano le colleghe di IsaeChia – Però sono convinto che se Barù mi vedesse adesso con il capello lungo e senza barba un pensiero su di me lo farebbe di nuovo, mi dispiace per Jessica.

Barù mi è rimasto proprio là, quindi devo averlo. In qualche modo lo avrò. Barù più attratto da me che da Jessica? Sì, ne sono proprio sicuro. Poi magari sembro pure spocchioso, ma da come mi guardava, dalle cose che mi diceva. Poi mi faceva sempre tanti complimenti. Un uomo non ti fa complimenti se non gli interessi. Caro Barù ti aspetto al varco.