Barbora Bobulova, chi è l’ex marito Alessandro Casale: Lea e Anita sono le sue due figlie

Barbora Bobulova, nata il 29 aprile 1974 a Martin, in Slovacchia, è un’attrice di grande successo in Italia, dove ha trovato una seconda casa per la sua carriera e una serie di successi che le hanno valso numerosi premi. La sua carriera è iniziata a soli 12 anni, seguita da studi alla scuola di arti musicali di Bratislava, fino all’approdo in Italia nel 1996 con il film Infiltrato, accanto a Valerio Mastandrea. Da lì, ha interpretato ruoli di spicco in produzioni come Il principe di Homburg di Marco Bellocchio e Padre Pio – Tra cielo e terra, oltre a numerosi film popolari come Manuale d’amore 2 e Immaturi – Il viaggio.

Barbora Bobulova, vita privata: l’ex marito Alessandro Casale e il ruolo di madre

Barbora Bobulova ha avuto una lunga relazione con Alessandro Casale, aiuto regista, con il quale ha avuto due figlie, Lea, nata nel 2007, e Anita, nata nel 2008. Nonostante la separazione, Barbora e Alessandro sono rimasti in buoni rapporti, lavorando insieme per il benessere delle figlie. La famiglia resta un aspetto fondamentale nella vita dell’attrice, che ha sempre mantenuto una certa riservatezza, limitando le sue apparizioni pubbliche e proteggendo la privacy delle sue figlie.

Lontana dai social, vicina ai fan

Barbora Bobulova, nonostante la notorietà, ha scelto di non avere un profilo ufficiale su Instagram, preferendo rimanere lontana dai riflettori social. Tuttavia, il suo talento e la sua versatilità le hanno fatto guadagnare numerose fan page, dove i sostenitori condividono i suoi scatti più iconici e momenti delle sue interpretazioni più memorabili.

Questo legame virtuale con i fan testimonia quanto l’attrice sia apprezzata per la sua capacità di trasformarsi nei suoi personaggi, oltre che per la sua autenticità.

Barbora Bobulova è un esempio di come il successo possa coesistere con una vita privata vissuta con discrezione. Grazie alla sua bravura e al suo impegno, ha conquistato il pubblico italiano e ottenuto riconoscimenti come il David di Donatello, il Globo d’oro e il Ciak d’oro, consacrandosi tra le attrici più talentuose e amate del panorama cinematografico italiano.