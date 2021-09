Qualcuno ha sperato che si trattasse di un video fake, quello circolato in queste ultime ore sui social e relativo alle parole di Barbara Palombelli, ieri a Forum. L’argomento è di quelli attualissimi soprattutto in questi ultimi giorni, ovvero i tanti, troppi femminicidi. Un vero e proprio allarme da Nord a Sud e che in pochi giorni ha segnato un numero altissimo di vittime.

Barbara Palombelli choc a Forum sui femminicidi: è bufera

Solo per citare una delle ultime giovani donne uccise per mano di un uomo, la mamma 21enne vicentina, Alessandra Zorzin, uccisa con un colpo di pistola nella sua stessa abitazione. Il suo killer è stato poi trovato morto suicida.

L’argomento è stato affrontato anche da Barbara Palombelli nella sua trasmissione Forum, ma le sue parole oggi fanno discutere e soprattutto indignare. Una premessa che non ci aspettavamo soprattutto per quella tesi di fondo che cerca quasi di giustificare un gesto ignobile come un femminicidio, forse, ipotizza la Palombelli, compiuto da un uomo spinto all’esasperazione, o magari provocato dalla stessa vittima.

Introducendo il tema della puntata di ieri di Forum su Rete 4, ovvero le “violenze sporadiche”, Barbara Palombelli commenta:

Parliamo della rabbia tra marito e moglie. Negli ultimi sette giorni, ci sono stati sette delitti, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati? Oppure c’è stato anche un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte? E’ una domanda, dobbiamo farcela per forza, in questa sede, un tribunale.

Parole che, inevitabilmente, hanno provocato un moto di rabbia generale facendo spuntare il nome della giornalista in cima alle tendenze social. Tanti i commenti, tra cui il “Vergognati”, scritto dall’associazione Non una di meno.

7 #femminicidi in 10 giorni

Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce:#Palombelli VERGOGNATI! pic.twitter.com/nP1HZlBQVw — NonUnaDiMeno (@nonunadimeno) September 16, 2021

Barbara Palombelli ha preferito non alimentare le inevitabili polemiche replicando:

Nella puntata si trattava la causa di una donna aggressiva nei confronti del marito: per chi ha visto la tv il mio discorso era chiarissimo.