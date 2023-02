Barbara Palombelli, intervistata durante TVTalk, ha parlato di Edoardo Donnamaria, attuale concorrente del Grande Fratello Vip dove ha intrapreso una relazione (turbolenta) con Antonella Fiordelisi.

Barbara Palombelli “analizza” Donnamaria e Antonella al GF Vip

Come ben sapete, Donnamaria prima del GF Vip era l’assistente di Forum e quindi, per questo motivo, Barbara Palombelli lo conosce bene ed ha voluto dire la sua nel corso del talk in onda su Rai3:

Il successo di Edoardo Donnamaria al GF Vip si deve alla lunghissima gavetta che ha fatto a Forum, perché è riuscito, in queste settimane e ormai mesi di reality, a spaccare il capello in quattro e poi in quattordici e poi in venticinque, che è quello che facciamo noi sulle relazioni amorose. Lui ha talmente imparato bene che sta vivendo una relazione amorosa che ogni giorno comporta una rissa e che comporterebbe una sentenza.

La conduttrice di Forum non ha assolutamente torto.

Ed infatti, proprio Donnamaria non fa altro che litigare con Antonella, scatenando discussioni infuocate che coinvolgono anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.