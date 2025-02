Barbara Exignotis e Valentina, chi sono la moglie e la figlia di Nino Frassica

Nino Frassica è un’icona della televisione italiana. Nato l’11 dicembre 1950 a Messina, ha iniziato la sua carriera in teatro prima di ottenere il successo grazie a Renzo Arbore, che lo ha voluto nel cult Quelli della notte. Da allora, la sua carriera ha spaziato tra cinema, TV e radio. Oggi, il pubblico lo ama soprattutto per il ruolo del Maresciallo Cecchini nella fiction di successo Don Matteo, giunta alla sua tredicesima stagione. Quest’anno, il 12 febbraio, Frassica calcherà anche il palco di Sanremo 2025, dove sarà co-conduttore. Un traguardo importante per un artista che ha scritto la storia della televisione italiana.

Nino Frassica, chi è la moglie Barbara Exignotis e la famiglia allargata

Sul fronte sentimentale, Nino Frassica ha vissuto due matrimoni. Il primo, con Daniela Conti, è durato dal 1985 al 1993. Successivamente, nel 2018 ha sposato Barbara Exignotis, attrice con un passato nell’industria cinematografica per adulti, dove era nota con il nome d’arte Blondie.

Il loro legame è solido e basato su una profonda complicità. Pur non avendo figli biologici, Frassica ha accolto con amore la figlia ventenne di Barbara, considerandola parte della sua famiglia. “Vivo una seconda giovinezza con Barbara, mi ha ridato entusiasmo”, ha dichiarato in un’intervista.

Il giorno in cui Terence Hill gli salvò la vita

Durante le riprese di Don Matteo, Nino Frassica ha rischiato seriamente la vita. In una scena girata su un tetto insieme a Terence Hill, l’attore siciliano ha perso l’equilibrio e stava per cadere nel vuoto.

Fu proprio Terence a salvarlo, afferrandolo al volo e impedendogli di precipitare. “Se non fosse stato per lui, oggi non sarei qui a raccontarlo”, ha confessato Frassica. Questo episodio ha rafforzato ancora di più il legame tra i due attori, che da anni condividono il set della storica fiction.

Il giallo del gatto Hiro: una vicenda dai risvolti inaspettati

Negli ultimi mesi, Frassica e sua moglie sono finiti al centro di una vicenda surreale legata alla scomparsa del loro gatto Hiro. A settembre, la coppia ha tappezzato Spoleto di volantini e offerto una ricompensa di 10.000 euro per il ritrovamento dell’animale.

Tuttavia, la ricerca ha presto assunto toni drammatici: Barbara Exignotis ha accusato alcuni vicini di aver fatto sparire Hiro e, in alcuni video diffusi sui social, si è lasciata andare a minacce e insulti.

La situazione ha avuto ripercussioni legali, con Frassica e la moglie indagati per diffamazione e violenza privata. “Per noi Hiro è un membro della famiglia, faremo di tutto per riaverlo”, ha dichiarato Frassica.