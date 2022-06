Barbara d’Urso: il suo futuro a Mediaset è confermato, ecco cosa condurrà

Anche Barbara d’Urso si prepara ad andare in vacanza ed a salutare il suo pubblico di Pomeriggio 5. Ma qual è il destino della trasmissione e della stessa conduttrice? Negli ultimi tempi si è spesso parlato di un addio della d’Urso da Mediaset ma è davvero così?

Barbara d’Urso, il ritorno a settembre con Pomeriggio 5

In merito alle indiscrezioni, Barbara d’Urso è intervenuta in una intervista per La Stampa annunciando il suo ritorno a settembre e mettendo a tacere le malelingue sul suo conto:

Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Uno scrive che sono fidanzata con un Panda, però di peluche, e il gioco è fatto. Parte la giostra e non si ferma più. Ma io non sono fidanzata con un panda di peluche e il prossimo anno sarò ancora a Mediaset. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo.

Una ulteriore conferma arriva oggi da Pipol Tv che in merito scrive:

Questa volta è ufficiale: Barbara d’Urso ha rinnovato per un altro anno con Mediaset. Dunque la conduttrice tornerà a settembre alla guida di Pomeriggio Cinque. Questo al momento è l’impegno previsto per Barbara. La Pupa e il secchione potrebbe saltare una stagione per i costi troppo alti. E ‘Live non è la D’Urso’ non tornerà. Dunque da settembre Barbara sarà nuovamente padrona di casa di “Pomeriggio Cinque”.