Barbara d’Urso, ritorno a teatro è un flop? Retroscena di Dagospia: “nessun sold out, 13 date su 20 tagliate”

Mentre Barbara d’Urso festeggia sui social il successo del suo ultimo impegno teatrale, Dagospia svela un’altra realtà del tutto opposta all’entusiasmo che si legge sul profilo della conduttrice. Cosa sta succedendo e come starebbero realmente le cose?

Barbara d’Urso colleziona un nuovo flop?

Anche questa volta Dagospia ci va già pesante e parlando di Barbara d’Urso e del suo attuale impegno teatrale, parla senza mezzi termini di ‘flop’. Dopo la chiusura di Domenica Live, di Live Non è la d’Urso e dopo aver perso anche La pupa e il secchione (che sarà condotta da Enrico Papi), a Barbara d’Urso sarebbe rimasto solo Pomeriggio 5. Eppure i risultati del programma pomeridiano non sono particolarmente positivi, perdendo spesso e volentieri la sfida contro La vita in diretta.

Nel frattempo Carmelita ha fatto ritorno al suo grande amore, il teatro, debuttando nei giorni scorsi in Taxi a due piazze ed esultando per i risultati ottenuti sui social.

E finalmente è arrivato il momento dopo 15 anni! 1500 persone per il mio debutto. Molti amici invitati come accade nelle Prime. E tantissimi dico tantissimi spettatori che hanno deciso di essere lì ieri sera a vedere lo spettacolo. Sacrificio passione ed amore. Ma tutto ieri sera mi è tornato meravigliosamente indietro. Grazie, col cuore.

A questo punto del racconto però, si inserisce Dagospia che svela:

Ma è tutto oro quello che luccica? Per niente. Al primo sold out teatrale (il Nazionale di Milano prevede 1400 posti) hanno contribuito tutti i volti del sottobosco colognino in prima fila ma anche la splendida iniziativa di San Valentino: una promo con biglietto al 50%. Ahinoi, manca il pubblico, mancano le date. Quelle milanesi erano state annunciate in pompa magna: dal 14 febbraio all’8 marzo. Rese note sui social proprio dal Teatro Nazionale. Ma qualcosa deve essere andato storto. “I seguenti spettacoli in programma a Milano, Teatro Nazionale CheBanca, sono stati annullati: 15, 16, 21, 22, 23, 28 febbraio e dall’1 all’8 marzo”, fa sapere Ticketone. Delle venti date previste ne sono state tagliate all’improvviso ben tredici.

Come fa sapere il portale di Roberto D’Agostino, dunque, oltre alla prima restano quindi solo sei date a Milano: 17, 18, 19, 24, 25 e 26 febbraio. Ed aggiunge:

Nessuna sold out, nemmeno quella di questa sera. “Ci sono tanti posti, sono state tagliate molte repliche”, conferma il centralino del teatro a una semplice richiesta di posti disponibili. “Immagino per impegni televisivi”, aggiungono con grande ingenuità. Inesistenti, oltre Pomeriggio 5. La produzione dello spettacolo è intervenuta sempre su Dagospia, precisando che la cancellazione delle numerose date non avrebbe nulla a che fare con un flop numerico ma alla “volontà di preservare la protagonista, impegnata quotidianamente con Pomeriggio 5, concentrando le date solo nel week end. Con la promessa di fare ritorno a Milano l’anno prossimo”.