La prossima stagione televisiva si prospetta più bollente che mai: che fine faranno i programmi di Barbara d’Urso? A quanto pare la conduttrice napoletana potrebbe essere sostituita da Elisa Isoardi, attuale concorrente de L’Isola dei Famosi che potrebbe portare a Mediaset nuova linfa vitale e freschezza.

Barbara d’Urso sostituita da Elisa Isoardi? Il gossip Tv prende forma

L’estate sarà bollente, dicevamo. E non solo per chi è in scadenza perché Mediaset, secondo diverse fonti ritenute attendibili, ha la volontà di ridimensionare il ruolo di Barbara D’Urso a cui ha chiuso Live in prima serata per bassi ascolti. – si legge su IlFattoQuotidiano.it – Resterà certamente alla guida di Pomeriggio 5 ma la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico, si cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo.

E per una Barbarella che si riposa in panchina dopo anni di onorato servizio, una Elisa Isoardi sarebbe prontissima ad acciuffare la domenica:

Elisa Isoardi, dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, avrà una nuova possibilità sulle reti Mediaset, non come concorrente e opinionista ma come conduttrice. “Ha accettato il reality in cambio di un programma suo”, ripetono fonti attendibili. Da qui diverse ipotesi in campo: Domenica Live (notizia svelata da DavideMaggio.it) o, cosa più probabile, la conduzione di uno spin off di Mattino 5 per il weekend, soluzione che potrebbe agitare gli attuali conduttori del contenitore mattutino.

Io bimba di Elisa Isoardi… non me ne voglia Barbara d’Urso ma condurre tre programmi insieme forse era un po’ troppo, no?