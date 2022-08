Barbara d’Urso, a quanto pare, ha un vero e proprio debole per Soleil Sorge. Prima della partecipazione dell’influencer al GF Vip, di cui è stata una delle maggiori protagoniste, è stata spesso ospite nei salotti di Barbarella in qualità di opinionista, ed in quelle occasioni Soleil ha avuto modo di farsi apprezzare anche dalla conduttrice.

Barbara d’Urso e la stima per Soleil Sorge

Non è un caso se dopo la sua esperienza al GF Vip, Soleil Sorge è stata fortemente voluta da Barbara d’Urso in qualità di giudice della sua edizione de La Pupa e il Secchione Show andata in onda su Italia 1.

Adesso, in occasione dell’evento Alessandro Awards 2022, Barbara d’Urso e Soleil Sorge si sono riviste ed a quanto pare la conduttrice ha espresso tutta la sua stima nei confronti della giovane influencer. E’ quanto reso noto da ThePipol_gossip che in merito ha fatto sapere:

In occasione dell’evento Alessandro Awards 2022, Barbara D’Urso si complimenta con Soleil Stasi, protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha definito la Stasi una sua “creaturella”, esprimendole tutto il suo affetto e la sua stima. Scesa dal palco è corsa ad abbracciarla. Sorridendole le ha detto: “Sono fiera di te!”.

Tuttavia la stessa pagina Instagram ha aggiunto nella foto al post:

Barbara d’Urso su Soleil: ‘Felice che una mia ‘creatura’ stia facendo un bel percorso’. Ma dimentica che la ragazza ha fatto sei mesi di GF Vip.

Evidentemente la d’Urso si riferiva al periodo precedente il reality. Anche durante il GF Vip, daltronde, non sono mancati i commenti della conduttrice nei confronti della sua ‘creatura’.