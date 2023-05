Milly Carlucci sembra essere già particolarmente carica, in vista di una nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ed anche se la precedente si è conclusa di recente, è già tempo di iniziare a pensare ai nomi dei prossimi protagonisti che scenderanno in pista, cimentandosi nelle varie esibizioni a colpi di danza.

Ballando con le Stelle: da Barbara d’Urso a Selvaggia Lucarelli, parla Milly Carlucci

Tra le pagine del settimanale Chi, Milly Carlucci è stata protagonista di una interessante intervista nel corso della quale ha anche svelato alcune novità in serbo nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. In particolare ha replicato alle recenti indiscrezioni che tirerebbero in ballo la conduttrice Mediaset Barbara d’Urso al posto di Selvaggia Lucarelli:

Non smentisco nessuno. Perché il cast punta su individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra: devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi. Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato. Non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come “Ballerina per una notte”. Non è venuta per mancanza di tempo. Era uno di quei periodi in cui aveva 3,4 show insieme…

Milly Carlucci è intervenuta anche sull’indiscrezione relativa al presunto addio da parte di Selvaggia Lucarelli in giuria: