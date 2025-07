Barbara d’Urso scrive a Corona dopo che lui l’ha difesa contro Mediaset: lui pubblica gli screen

Durante l’ultima puntata del suo podcast Falsissimo (qui per ulteriori b0mbe su Temptation Island), Fabrizio Corona ha criticato le scelte editoriali di Mediaset e l’allontanamento improvviso del volto di punta, Barbara D’Urso. Secondo Corona, l’ad Pier Silvio Berlusconi avrebbe voluto eliminare il “trash” dai palinsesti, ma intanto mantiene in onda programmi come Temptation Island, Uomini e Donne e Grande Fratello, definiti da lui stessi: “Pier Silvio crede di aver rivoluzionato la TV. Ha detto di aver eliminato il trash dai palinsesti, ma allora perché Temptation Island, Uomini e Donne e il Grande Fratello vanno ancora in onda?”.

Questo confronto ha attirato l’attenzione anche di Barbara D’Urso, che Corona sostiene abbia apprezzato la sua difesa.

La chat privata: cuoricino e riconoscimento

Corona ha poi pubblicato parte di una conversazione privata con Barbara D’Urso, in cui lei le avrebbe scritto un semplice:

“Grazie. Sei l’unico che ha il coraggio di dirlo.”

Un messaggio che gratifica Corona per aver avuto il coraggio di criticare l’incoerenza apparente di Mediaset, portando allo scoperto la possibile frattura tra le dichiarazioni di Berlusconi e le scelte reali del palinsesto.

Le voci dal Biscione: niente trash, più qualità

Il contesto in cui si inseriscono le parole di Corona riguarda una vera e propria svolta di Mediaset, orientata a ridurre i contenuti definiti “trash” e a puntare su programmi di qualità. Già nel luglio 2023 Pier Silvio aveva annunciato un cambio di rotta verso format più informativi e meno sensazionalistici: “Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto ‘trash televisivo’, un’espressione che non mi piace per niente…”.

Nonostante questo, programmi come Grande Fratello e Temptation Island continuano a dominare il palinsesto, sollevando perplessità da parte di Corona e, a quanto pare, anche della stessa Carmelita.

Barbara: “Ho fatto quello che mi veniva chiesto”

Sul fronte opposto, Barbara D’Urso ha sempre difeso il proprio stile televisivo, precisando di aver agito seguendo le richieste della rete, e non secondo una strategia personale: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, divertenti, estreme a volte, ma sempre perché mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione.”

In pratica, la conduttrice sostiene che dietro i contenuti “trash” non ci fosse una volontà personale, ma una scelta condivisa con la produzione e la dirigenza.