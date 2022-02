Barbara d’Urso sbugiarda Alex Belli: ha mentito a Delia su Stella?

Le vicende del Grande Fratello Vip riguardanti Alex Belli e Delia Duran, sono approdate anche oggi a Pomeriggio 5, la trasmissione di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. E proprio la conduttrice si è trovata a dover smentire l’ex Vippone oggi ospite speciale nella Casa, in merito ad alcune sue esternazioni.

Barbara d’Urso smentisce Alex Belli

Nelle passate ore, Alex Belli in sauna ha fatto delle rivelazioni alla moglie Delia Duran, spiegando di aver mandato nelle trasmissioni televisive l’amica Stella per prendere le sue difese. In merito però è intervenuta oggi Barbara d’Urso che ha smentito l’attore:

A me risulta altro… Un giorno mi hanno detto ‘ci ha contattato una ragazza bionda, tal Stella, che ha chiesto di venire in trasmissione per parlare di Alex’.

E la Stella in questione è di nuovo intervenuta confermando la versione di Barbara: “E’ vero o no quello che ho detto? Mi hanno detto forse una bugia?”, ha domandato la d’Urso. Puntuale la replica della sua ospite:

Assolutamente sì. E’ ciò che è successo… È stata una scelta che ho preso io di mia volontà. Mi sono sentita questo compito di rappresentarlo e difenderlo. Ho contattato io la redazione e sono io qui per mia volontà. Quella con Soleil è un’amicizia diversa dalla mia, c’è da chiarirlo.