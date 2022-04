Barbara d’Urso risponde alle critiche di Sonia Bruganelli e Andrea Pucci 

Barbara d’Urso, ospite di TV Talk, ha parlato del cambiamento di Pomeriggio 5 ed ha commentato gli ascolti de La Pupa e il Secchione Show, dopo un esordio non proprio convincente.

E’ cambiata la struttura del palinsesto. Pomeriggio 5 ha, per fortuna, tante pubblicità. Il nostro competitor che è La Vita in Diretta, format storico da anni e condotto magistralmente da Matano, parte prima e fa un unico blocco senza mai andare in pubblicità.

Barbara d’Urso parla anche della sua rivisitazione de La Pupa e il Secchione Show ed ha commentato (a suo modo) le critiche ricevute da Sonia Bruganelli e Andrea Pucci:

Non rispondo niente. Ha assolutamente come tutti il diritto di avere una propria opinione. Io so cosa mi ha chiesto di fare il mio editore. La cosa è accaduta prima di Natale. Io sono molto legata all’azienda, il mio contratto scade a dicembre di questo anno e finché sarò qui la difenderò.

Lui mi ha chiesto un’altra sfida e mi ha dato in prestito ad una rete giovane come Italia1 che ha bisogno di crescere negli ascolti. La Pupa e il Secchione doveva diventare di Barbara d’Urso facendone un reality. Questa è stata la mia missione.

Io ho preso questo format che si basava su due principi fondamentali: ridicolizzare i secchioni e far vedere che le pupe sono stupide. Io non leggo quello che gli altri dicono o mi attaccano. Non rispondo a nessuno perché non m’interessa. Se a Pucci non piaceva, se a Sonia non piaceva… bene.

Adesso cosa è successo? Con il bullismo e il sessismo ho cercato di ridimensionare creando un reality. E’ registrato e per questo più complesso. Stiamo cercando di creare una trasmissione mantenendo il format originale ma cambiandolo un pochino.