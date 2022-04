Barbara d’Urso fuori da Mediaset. No, Barbara d’Urso resta a Mediaset ed a Pomeriggio 5. Queste, in sintesi, le ultime novità relative al futuro professionale della conduttrice napoletana, negli ultimi giorni al centro delle indiscrezioni televisive.

Barbara d’Urso resta a Pomeriggio 5 che si allunga

Fino a ieri, Dagospia lanciava il gossip secondo il quale Mediaset avrebbe deciso di mettere fine alla relazione professionale con Barbarella, paventando anche un destino beffardo legato alla trasmissione Pomeriggio 5. Oggi però, il colpo di scena.

Stando a quanto riferito da BubinoBlog, infatti, la d’Urso sarebbe destinata non solo a restare a Mediaset ma anche alla conduzione del suo storico programma pomeridiano su Canale 5:

Fermi tutti! Barbara d’Urso rimane a Mediaset e rimane a Pomeriggio 5. L’Azienda ha infatti allungato lo storico talk show del pomeriggio, ideato e condotto dalla popolare conduttrice e autrice, fino al mese di giugno. Nessuna chiusura a maggio e nessuna rimozione.

Le ultime notizie filtrano da TvBlog.it che svela le ultime news su Pomeriggio 5 e le scelte dell’Azienda:

I vertici Mediaset hanno chiesto a Barbara D’Urso di proseguire il suo impegno in questo programma fino al mese di giugno […] Pomeriggio 5 poi tornerà in onda a settembre, nella medesima collocazione oraria e naturalmente su Canale 5, sempre con la conduzione di Barbara D’Urso, in attesa del rinnovo del suo contratto, ormai ventennale, con l’azienda fondata da Silvio Berlusconi.

Il portale svela anche che in estate non ci sarà alcuna edizione di Pomeriggio 5 News come accadde per le vacanze natalizie. Tornando alla d’Urso, il suo contratto resta in scadenza il prossimo dicembre e continuano a restare incerte le sue sorti in casa Mediaset.