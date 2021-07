E niente, alla fine lo scivolone social è arrivato da Barbara d’Urso. Dopo la drammatica scomparsa dell’icona Raffaella Carrà, la ruspante conduttrice napoletana l’ha sparata grossissima parlando – come spesso accade – di lei ricordando la morte improvvisa della nostra Raffa Nazionale.

Barbara d’Urso la spara grossa su Raffaella Carrà

Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa.

No Barbara, no. Questo tweet è tutto sbagliato, dal principio e non capisco come tu non te ne renda conto da sola.

Non esistono costole quando si parla di Raffaella Carrà, Barbara. Qualcuno può prenderne esempio, spunto, ma nessuno è oggettivamente MAI riuscito anche solo ad avvicinarsi a ciò che ha fatto lei nel corso degli anni in televisione.

Sarebbe stato meglio dedicarle un breve post senza, per forza, metterci dentro un paragone con la tua televisione.

Oh, io ci provo a difenderti ma sta diventando una vera impresa.

Inutile dirvi l’indignazione degli amici di Twitter.

Il precedente messaggio

È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Nessuno sapeva della sua malattia, non voleva intristire chi l’ha sempre amata… La sua energia mi travolgeva… Ma lei non è andata via. Ci sarà sempre ogni volta che sentiremo e canteremo una sua canzone.