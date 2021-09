Barbara d’Urso, ritorno senza “caffeuccio”: nel promo non cita Love is in the Air, la reazione dei social

Barbara d’Urso si è detta emozionatissima in apertura di Pomeriggio 5, al via oggi su Canale 5 con la nuova edizione. Niente gossip, ma solo cronaca ed attualità nella fascia pomeridiana dell’ammiraglia Mediaset. Mancheranno gli opinionisti ma anche il caffeuccio con il quale Carmelita era solita aprire sin dall’anteprima la nuova puntata quotidiana del suo programma storico.

Barbara d’Urso torna con Pomeriggio 5

Poco prima della fine della soap opera Love is in the Air, Barbara d’Urso ha annunciato nel consueto promo il ritorno di Pomeriggio 5 ma è partita subito con una gaffe… o una “vendetta” come sostenuto da alcuni utenti su Twitter.

Proprio alla fine del promo, infatti, la conduttrice ha chiosato:

Ci vediamo tra pochissimi minuti, appena finisce questa soap che sta andando in onda proprio qui… su Canale 5.

Barbara ha omesso, dunque, il nome della soap turca ed in tanti utenti hanno sottolineato il tono poco sereno della conduttrice. Tuttavia occorre ribadire come al rientro la stessa Barbara si sia detta molto emozionata. Potrebbe essere dipeso proprio da questo l’omissione della soap Love is in the air?

Promo Pomeriggio 5: i commenti social

66 secondi la durata del promo. Gli ultimi 6 solo per questo vuoto (o vendetta) #Pomeriggio5 https://t.co/cQgOdNP9J6 — LALLERO (@see_lallero) September 6, 2021

Barbara talmente nera che non nomina più nemmeno la soap che la precede 🔥🔥🔥 #Pomeriggio5 pic.twitter.com/Nv4RLrjm8g — Andrea Treccani (@andreatreccani) September 6, 2021