Barbara d’Urso si gode la sua meritata vacanza dopo una stagione televisiva non particolarmente brillante, ma a quanto pare in Mediaset già si è al lavoro in vista della prossima stagione in partenza da settembre. Per la conduttrice, a quanto pare, non ci sarà alcun impegno in prima serata.

Barbara d’Urso, indiscrezioni sulla prossima stagione tv

In merito alle ultime indiscrezioni sul futuro televisivo di Barbara d’Urso, pare proprio sia stata confermata la cancellazione definitiva dai prossimi palinsesti di Live Non è la d’Urso. A renderlo noto è Blasting News che in merito scrive:

Ebbene, stando a quanto apprende Blasting News, in queste ultime ore in casa Mediaset si è deciso di procedere con la chiusura definitiva di Live dalla prima serata di Canale 5. Il talk show condotto da Barbara D’Urso non tornerà in onda in autunno ma neppure nei mesi a seguire: il talk show, quindi, non sarà più uno degli appuntamenti della conduttrice partenopea.

Da settembre, dunque, quando Barbara d’Urso tornerà in onda la rivedremo solo alla guida del longevo Pomeriggio 5. Per la prossima stagione tv, la scelta di Mediaset sarebbe quella di mettere da parte i talk informativi che resteranno prerogativa di Rete 4, puntando così essenzialmente sull’intrattenimento e sul varietà. Al posto di Live, dunque, dovrebbe esserci il nuovo Scherzi a parte condotto da Enrico Papi.

E’ sempre lo stesso portale però ad aprire per la d’Urso un piccolo spiraglio avanzando una possibilità:

Una delle ipotesi al vaglio, sarebbe quella di riportare in onda Lo show dei record, il programma che venne portato al successo proprio dalla d’Urso.

Sarà questo, eventualmente, l’impegno in prime time per Carmelita?