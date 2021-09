Barbara d’Urso verso la prima serata. Dopo il cambiamento radicale di Pomeriggio 5 che inizierà ufficialmente domani, gli occhi sono tutti puntati su Carmelita, per scoprire la nuova formula del suo unico programma in onda.

Barbara d’Urso verso la prima serata? Domani torna Pomeriggio 5

Dopo la chiusura di Domenica Live e Live Non è la d’Urso e archiviato il Grande Fratello in chiave Nip e La Dottoressa Giò, Barbara torna in televisione solo con Pomeriggio 5 e cambia le carte in tavola. Nessuno ne parla ma è evidente che qualcosa sia accaduto. Via il gossip e la parte trash, via gli opinionisti (o quasi…), via il “caffeuccio”, “choc” e “col cuore” (almeno nel promo), conduzione composta e seria.

Il cambiamento di Barbara d’Urso sarà positivo oppure no? Nel frattempo su TVMia si parla di una prima serata totalmente diversa dal passato.

Il format dovrebbe essere ben distante da ciò che abbiamo visto negli ultimi anni e la conduttrice avrebbe archiviato i toni volutamente esasperati per una conduzione più morbida e inedita.

È un vero peccato ciò che è accaduto.

Barbara d’Urso ha avuto il suo momento di massimo splendore durante il Grande Fratello e, evidentemente, questa ondata positiva di consensi ha generato l’esigenza di calcare la mano fin troppo, facendo cambiare rotta al pubblico.

In sintesi? La corda si è spezzata. Barbara durante questo estremo bagno di popolarità si era affidata quasi totalmente alla rete, creando un gruppo coeso tra il suo team ed i social.

Poi è diventata selettiva, scartando chi – magari – le aveva dedicato qualche critica di troppo. Pian piano, quindi, la fiducia creata è venuta meno e il risultato è questo.

Personalmente mi sarei fermata un attimo prima piuttosto che accettare di “snaturare” totalmente la conduzione per il solo gusto di esserci ancora.

Curiosa di vedere Pomeriggio 5, ne riparleremo senza dubbio domani.