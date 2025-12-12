Barbara d’Urso prima della semifinale spiazza: “Sto malissimo”

Barbara d’Urso arriva alla semifinale di Ballando con le Stelle in condizioni tutt’altro che semplici. Le ultime giornate per la conduttrice sono state pesanti, seguite a un infortunio che le ha causato due lesioni ai legamenti. È stata lei stessa a raccontare sui social quanto il dolore l’abbia messa alla prova, spiegando di aver passato una “notte terrificante” e di aver provato “un dolore assurdo”.

Le parole sui social

Nelle storie pubblicate su Instagram, Barbara si è mostrata dal letto, visibilmente provata, senza trucco e affaticata da ore di sonno mancate. Ha raccontato di aver avuto un dolore acuto nella zona della spalla in cui si trova la lesione:

“Volevo condividere con voi una notte terrificante, guardate le mie occhiaie, ho un dolore qui a destra dove c’è quella lesione al legamento, un dolore assurdo, non ho chiuso occhio”.

Nonostante domani debba affrontare la semifinale al fianco di Pasquale La Rocca, non ha nascosto quanto la situazione sia difficile. La coreografia scelta insieme al suo maestro è stata adattata alla sua condizione, ma il malessere rimane: “Siccome mi vedete sempre allegra, sorridente, tonica, oggi invece va così. Sto malissimo”. Eppure, la volontà di non fermarsi resta intatta: “Domani c’è la semifinale e non posso arrendermi, ora una bella punturina e si va”.

L’infortunio della D’Urso risale a inizio dicembre, quando si è recata in ospedale per accertamenti. Lei stessa ha pubblicato il referto, datato 1° dicembre, in cui le veniva diagnosticata una borsite deltoidea. Per questo le è stato imposto l’uso di un tutore e un ciclo di infiltrazioni, il trattamento che le permette ancora di esibirsi nonostante i movimenti ridotti. Nella puntata del 6 dicembre ha ballato indossando il tutore, con una performance necessariamente meno dinamica ma comunque apprezzata dai giudici, che l’hanno premiata con voti alti riconoscendo la determinazione con cui sta affrontando il percorso.