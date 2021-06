Barbara d’Urso, Pomeriggio 5 dimezzato? Potrebbe durare solo 45 minuti

Tempi duri per Barbara d’Urso. Dopo la cancellazione di Live e Domenica Live, Lady Cologno potrebbe subire un nuovo trattamento choc in quel di Mediaset per quanto riguarda Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso, Pomeriggio 5 dimezzato? Potrebbe durare 45 minuti

Secondo Davide Maggio, infatti, pare che la rete voglia ridimensionare l’impegno televisivo di Barbara d’Urso collocandolo in una fascia oraria della durata di soli 45 minuti:

Mediaset starebbe pensando di ridurre drasticamente la durata del contenitore pomeridiano di Barbara D’Urso a soli 45 minuti. Pomeriggio Cinque dovrebbe andare in onda a partire dalle 18.00, sempre dal lunedì al venerdì, lasciando poi spazio dalle 18.45 al tradizionale preserale (dal 30 agosto le nuove puntate di Caduta Libera). I giochi, giova ribadirlo, non sono ancora chiusi. Nei prossimi giorni sono ancora previste riunioni e incontri per definire i palinsesti della prossima stagione televisiva delle reti Mediaset.

Personalmente credo che Barbarella abbia sfruttato male la sua precedente empatia con il pubblico. All’inizio i suoi show particolarmente pop erano apprezzatissimi specie sui social.

Poi, con il passare degli anni, i suoi format hanno toccato punte di trash poco gradite al pubblico ed anche ai colleghi (Mediaset, Rai e pure La7).

Carmelita, nonostante le critiche, non ha voluto aggiustare il tiro ed ha perseverato.

E il risultato è questo…